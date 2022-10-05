Haydi hayırlısı

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nun kura çekimi, dün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen'in açılışını yaptığı kura çekimi; 1'inci Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimi törenine kulüp başkan ve yöneticileri de katıldı. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda 68 takım seri başı sistemine göre eşleşti.

EGELİLER RAKİP OLDU

Müsabakalar 18, 19 ve 20 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Mücadeleler A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Kura çekimindeki 4 Ege takımı birbirleriyle eşleşti. İzmir'in 1. Lig'deki ekibi Altay, Aydın'ın TFF Üçüncü Lig'deki temsilcisi Efeler 09 FK ile karşı karşıya gelecek. Mesut Bakkal yönetimindeki Birinci Lig takımı Denizlispor ise yine 3. Lig ekibi olan Balıkesir ekibi Ayvalıkgücü Belediye ile Ege derbisinde kozları paylaşacak.