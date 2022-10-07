"Başarı sabırla gelir"

Spor Toto 1. Lig'de yarın saat 19.00'da lider Eyüpspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü'nde, kırmızı kart cezalısı David Domgjoni dışında eksik bulunmuyor. Ligde 5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen siyahbeyazlılar, güçlü rakibi karşısında seriyi sürdürmek ve üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

DEVRİM UMUTLU

İyi ve güçlü bir takıma karşı mücadele edeceklerini vurgulayan futbol direktörü Levent Devrim, "Başarı kolay gelmiyor. Sabır ve çok çalışmak şart" dedi. Bu sezona büyük bir yapılanma ile başladıklarını, genç oyunculara şans verdiklerini belirten Devrim, şöyle devam etti: "Bizim bir sistemimiz var. En büyük artılarımızdan bir tanesi enerjimiz. Beraber oynarsak başarırız. Bir yapılanma içerisindeyiz. İyi futbol, iyi mücadele en büyük hedefimiz. Geleceğin yapılanması zaman alıyor. Bu sene Ayberk Karapo çıktı. Mehmet Uysal sakatlıktan döndü. Yeni Ayberk'ler keşfedeceğiz. Ama yarışmacı kimliğimizden vazgeçmeyeceğiz. Biz gençlerimize güveniyoruz. Rüzgar bizi nereye götürür bilemeyiz. Ama iyi mücadele edersek, savaşırsak üst sıralarda yerimizi alırız."

ÜMİT YÖNEY