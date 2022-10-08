‘Bana ayıp ediyorlar’

Türk futbolunun deneyimli çalıştırıcıları arasında olan Yılmaz Vural, mevcut yapının değişmesi gerektiğini belirterek flaş açıklamalarda bulundu. Vural, "Türkiye futbolda şu an kendisini kandırıyor" dedi.

Türkiye'de görev alan teknik adamların yetersiz olduğunu belirten Vural, "Türkiye bu eğitim tarzıyla Avrupai tarzda bir antrenör yetiştiremez" yorumunu yaparken sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendimi güncellerim. Dünyada iki spor akademisi bitirmiş futbolun içinde olan ve Türkiye'de yaşayan kaç kişi var? Bana Türkiye haksızlık ediyor ve ayıp ediyor! Ben kimseye muhtaç olmadan yaşayacak ekonomiye de sahibim Allah'a şükür. İnsanlar güzel yakıştırmalar yapıyor. Her kurumun sevgisini kazanmış bir insanım. Bana haksızlık yapılıyor. Bu fikrimi de çekinmeden sizin aracılığınızla söylüyorum."