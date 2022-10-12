Horoz’dan uyarı

ALTAŞ Denizlispor'un ligdeki 8 maçta aldığı 6 mağlubiyetin yarısında oynayan kaleciler Hüseyin Altıntaş ve Abdülkadir Sünger'in hatalı yedikleri goller ön plana çıkarken, kurmaylar faturayı kaleci antrenörü Abdullah Kılınç'a ve kaleci Abdülkadir Sünger'e kesti.

Pendikspor maçında kaleci Abdülkadir'in 8 degajdan yarısını taça vurduğunu, elle oyun kurmadığını ve zamanında topu elinden çıkarmadığından dert yanan kurmaylar, "Yenilen golde Abdülkadir hatalı baraj kurdurdu ve kaptan Oğuz'u barajın içine gönderdi. Kalecilerimiz bir türlü ivme yakalamadılar. Ligde aldığımız mağlubiyetlerin yarısı, kalecilerin hatalı gol yemesinden kaynaklandı. Takım arkadaşlarının alın terini harcıyorlar. Takımın gardı düşüyor. Sorumlulardan biri de kaleci antrenörü Abdullah Kılınç'tır. Demek ki kaleciler iyi çalıştırılmıyor. Kendileriyle görüşüp uyardık. Eğer düzelmezlerse, gereken adımları atacağız" dediler. Teknik Direktör Mesut Bakkal'a gerekirse ekibindeki kaleci antrenörünü değiştirebileceği de iletildiği gelen bilgiler arasında.

SEBAHATTİN ALP