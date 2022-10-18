Ballon d’Or’un sahibi Benzema

YILIN futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema kazandı. France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Real Madrid'in 34 yaşındaki kaptanı Benzema, kariyerinde ilk defa "Altın Top"u kazandı. Benzema, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 44 gol atarak kulübünün UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Birinci Ligi (La Liga) şampiyonu olmasında başrol oynamıştı. En iyi kadın futbolcu ödülüne, Barcelona'nın İspanyol orta saha oyuncusu Alexia Putellas layık görüldü. Yılın forveti Robert Lewandowski, yılın kulübü Manchester City, en iyi 21 yaş altı oyuncusu Gavi, yılın en iyi kalecisi Thibaut Courtois ve ilk kez verilen Socrates Ödülü'nü kazanan isim ise Sadio Mane oldu.

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