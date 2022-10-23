Gururumuz Buse Naz

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kilo finalinde milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i yenerek altın madalya kazandı. Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklama göre, Karadağ'ın Budva kentinde gerçekleştirilen organizasyonda bugün milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu ringe çıktı. 50 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, finalde İrlandalı rakibi Caitlin Fryers'i 5-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

KASAPOĞLU TEBRİK ETTİ

Kariyerinde Olimpiyat ikinciliği, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, ikinci kez Avrupa'nın zirvesinde yer aldı ve Türkiye'ye bu şampiyonadaki tek altın madalyayı kazandırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu paylaştığı yazıyla tebrik etti.