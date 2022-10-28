Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde 'Milli Gurur' yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulübün genç futbolcuları Ayberk Karapo ve Fırat Sarı, U-19 Milli Takımımızın Endonezya ile oynadığı karşılaşmada forma giyerek Manisa'yı ve kulübü gururla temsil etti.

ALTYAPIYA BAŞKAN MORALİ

Ay-yıldızlı ekibimiz, Endonezya'yı 2-1 yenerken, Ayberk Karapo 90 dakika sahada kaldı, Fırat Sarı ise ikinci yarıda oyuna girdi. Bu sezon altyapıdan A takıma alınan ve tüm maçlarda banko görev yapan Ayberk, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın yakın markajına girdi. Siyah-beyazlı takımda teknik patron Levent Eriş'in prensi olan Ayberk, transfer döneminin en gözde ismi olacağını şimdiden gösterdi.

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan ve futbol direktörü Levent Devrim, Akademi antrenörleri ve personel ile Halil Onultmak Tesisleri'nde kahvaltıda buluştu. Altyapının önemini vurgulayan Aktan, "Geçen seneye göre bu yıl altyapıya olan yatırımlarımızın daha fazla olduğunu ve daha da artarak devam edeceğini söyleyebilirim. Akademimizde çok yetenekli çocuklarımız var. Antrenörlerimizin de etkisiyle bu sürecin daha hızlı bir şekilde ilerlemesini ve özkaynak kullanımını arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK