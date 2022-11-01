Pınar Karşıyaka yine kayıp

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. hafta kapanış maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 100-88 mağlup oldu. Karşılaşmaya konuk İzmir ekibi, Jaylon Marcus Brown ve Delgado'nun bulduğu basketlerle etkili başladı ve ilk periyodu 8 sayı farkla üstün tamamladı: 18-26. İkinci periyoda sarı-lacivertli ekip hızlı başladı. Fenerbahçe Beko, devre bitimine 5.5 dakika kala 5 sayılık üstünlük yakaladı: 35-30. KSK, sarı-lacivertlilere Kenan Sipahi ile McCollum'un sayılarıyla yanıt verdi. Devreye 49-49 beraberlikle girildi.



KSK RAKİBİNİ YAKALAYAMADI

Maçın üçüncü periyodunda Fenerbahçe, etkili bir oyun sergileyip, rakibiyle farkı açtı. Bu çeyrekte, her iki ekibe de sportmenlik dışı ve teknik fauller çalındı, oyuncular arasında sürtüşmeler yaşandı. Üçüncü çeyrek, Fenerbahçe Beko'nun 83-66 üstünlüğüyle bitti. Son periyotta ev sahibi ekip, oyun ve skor üstünlüğünü korudu. Melih Mahmutoğlu'nun etkili oyunuyla farkı çift hanelerin altına düşürmeyen ve 100 sayı bulan Fenerbahçe, rakibi Karşıyaka'yı 12 sayı farkla, 100-88 mağlup etti.

DELGADO'NUN SAYILARI YETMEDİ

PINAR Karşıyaka deplasmanda güçlü rakibi Fenerbahçe'ye Beko'ya yenilirken, Angel Delgado attığı 18 sayıyla yıldızlaştı, ancak mağlubiyeti önleyemedi. Delgado dışında yeşil-kırmızılılarda McCollum 17, Kuzminskas 15, Kenan Sipahi 14, Vittorio Brown 12, Jaylon Marcus Brown 8 ve Berkan Durmaz 4 sayıyla oynadı.





BU KEZ KÖTÜ SERİ YAPTI

Sezona Manisa BŞB, Galatasaray Nef ve Beşiktaş Emlakjet'i mağlup ederek üçte üç yaparak giren Pınar Karşıyaka son iki haftada dağıldı. Bu sezonki ilk mağlubiyetini kendi sahasında Tofaşa karşı alan yeşil-kırmızılı İzmir ekibi, Fenerbahçe Beko'ya da gurbette teslim oldu. Üst üste iki mağlubiyet alarak hayal kırıklığı yaratan Kaf-Kaf, topladığı 8 puanla Play-Off hattı içinde 6. sırada kendisine yer buldu. Başantrenör Ufuk Sarıca, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Müsabakada bazı şeyleri eksik yaptık. Bunların üzerine giderek en kısa sürede toparlanacağız. Sezona iyi başlamıştık ama devamını getiremedik. Yeniden çıkışa geçip hedefe ulaşacağız" diye konuştu.