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Haberler Spor Trabzonspor - Ferencvaros | CANLI ANLATIM

Trabzonspor - Ferencvaros | CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan Trabzonspor - Ferencvaros maçıyla sürüyor. Trabzonspor, Ferencvaros'u yenerek gruptan çıkmak ve adını son 32 turuna yazdırmak istiyor. Trabzonspor, Macar rakibini ağırlıyor. Ferencvaros'un 10 puanı bulunurken, Trabzonspor'un 6 puanı bulunuyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde.

03.11.2022, 19:39 Güncelleme Tarihi: 03.11.2022, 20:47

Trabzonspor - Ferencvaros | CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor, oldukça kritik bir karşılaşmaya çıktı.

Sahasında Ferencvaros ile karşılaşan Fırtına'nın gruptan çıkma adına kazanmaktan başka çaresi yok.

Trabzonspor Ferencvaros maçının canlı anlatımı haberimizde.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Yusuf Yazıcı

Ferencvaros: Dibusz, Wingo, Samy Mmaee, Knoester, Paszka, Esiti, Laidouni, Zachariassen, Vecsei, Nguen, Ryan Mmaee

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Ferencvaros maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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