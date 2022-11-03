Trabzonspor - Ferencvaros | CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Trabzonspor, oldukça kritik bir karşılaşmaya çıktı.
Sahasında Ferencvaros ile karşılaşan Fırtına'nın gruptan çıkma adına kazanmaktan başka çaresi yok.
Trabzonspor Ferencvaros maçının canlı anlatımı haberimizde.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Yusuf Yazıcı
Ferencvaros: Dibusz, Wingo, Samy Mmaee, Knoester, Paszka, Esiti, Laidouni, Zachariassen, Vecsei, Nguen, Ryan Mmaee
TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Ferencvaros maçı 3 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.