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Haberler Spor Veda maçında kırmızı gördü

Veda maçında kırmızı gördü

10.11.2022

Veda maçında kırmızı gördü
Gerard Pique kariyerinin son maçında sinirlerine hakim olamadı. Osasuna maçına yedek başlayan stoper, ilk yarının bitiminde itirazdan dolayı kırmızı kart gördü. Oyuncu, deplasmanda 2-1 kazandıkları Osasuna maçında son kez kadroda yer aldı. Karşılaşma hem Barcelona hem de tecrübeli stoper için ilginç anlara sahne oldu. Barcelona yenik durumdayken bir kişi eksik kalmanın şokunu yaşarken yedekler arasında yer alan Pique de ilk yarının bitiminde itirazdan dolayı kırmızı kart gördü. 35 yaşındaki stoper, jübile niteliğindeki karşılaşmada kırmızı kart görerek ender rastlanan bir olaya imza attı. Tecrübeli savunma oyuncusu, böylece Barcelona tarihinde en çok kırmızı kart gören 3 isimden biri oldu. Katalan ekibinde, Gerard Pique ile birlikte Pep Guardiola ve Hristo Stoichkov da 8 kırmızı kartla bu alanda ilk sırada yer alıyor.
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