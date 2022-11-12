Devler farka koştu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2023 Basketbol Dünya Kupası 2. Tur I Grubu 3. maçında Belçika'yı sahasında 34 sayı farkla 86-52 mağlup etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Bako'nun pota altındaki etkili oyunuyla başlayan Belçika'ya milli takım Onuralp ile karşılık verdi. Sadık Emir'in skorer oyunuyla Türkiye, farkı 8'e çıkardı: 17-9.

Kalan bölümde de farkı koruyan milliler, periyodu 23-13 önde tamamladı. İkinci periyoda Melih'in skorer oyunuyla başlayan milliler, farkı açtı, ilk yarıyı 43-27 önde kapattı.

FARK 2. YARIDA GİDEREK AÇILDI

İkinci yarıya iyi başlayan Belçika, yakaladığı 8-0'lık seriyle periyodun bitimine 7.02 kala milli takıma molayı aldırdı: 43-35. Molanın ardından hücumda daha etkili bir görüntü çizen Türkiye, farkı tekrardan çift hanelere çıkardı: 50-38. Kalan bölümde farkı daha da açan milli takım, son periyoda 20 sayı farkla 60-40 önde girdi. Son bölüme de iyi giren milli takım, Onuralp'in bitime 7.09 kala gelen üçlüğüyle farkı 24'e çıkardı: 69-45.

Kalan bölümde de skor üstünlüğünü koruyan ve farkı da açan Türkiye, karşılaşmadan 86-52 galip ayrıldı, büyük sevinç yaşadı.