  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Haydi devler bir daha

Haydi devler bir daha

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur maçı Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda oynanacak. Mücadele 22.00’de başlayacak.

14.11.2022

Haydi devler bir daha
FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda son olarak Belçika'yı 86-52'lik skorla mağlup etmeyi başaran A Milli Basketbol Takımımız 4. maçında bugün deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Başkent Belgrad'taki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, NTV'den yayımlanacak. Elemelerin ilk turunda 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi alan milliler, ikinci turdaki 3 müsabakada ise 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

GRUPTA DÖRDÜNCÜ SIRADAYIZ
Takımların ilk turda aldığı puanları taşıdığı ikinci turda Türkiye, 3 galibiyet, 4 yenilgiyle I Grubu'nda 4. sırada bulunuyor. Sırbistan ise 4 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada yer alıyor. Grupta iki takımın İstanbul'da karşılaştığı ilk maçı Sırbistan 79-72 kazanmıştı. İkinci turdaki 4 grupta ilk 3 sırayı alan 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

Milliler tarihindeki 1025. karşılaşmasına çıkacak. Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 86 yıllık tarihinde 1024 karşılaşmaya çıktı. Bunların 525'ini kazanan Türkiye, 498 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA