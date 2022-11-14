Haydi devler bir daha

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda son olarak Belçika'yı 86-52'lik skorla mağlup etmeyi başaran A Milli Basketbol Takımımız 4. maçında bugün deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Başkent Belgrad'taki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, NTV'den yayımlanacak. Elemelerin ilk turunda 4 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi alan milliler, ikinci turdaki 3 müsabakada ise 1 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.



GRUPTA DÖRDÜNCÜ SIRADAYIZ

Takımların ilk turda aldığı puanları taşıdığı ikinci turda Türkiye, 3 galibiyet, 4 yenilgiyle I Grubu'nda 4. sırada bulunuyor. Sırbistan ise 4 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada yer alıyor. Grupta iki takımın İstanbul'da karşılaştığı ilk maçı Sırbistan 79-72 kazanmıştı. İkinci turdaki 4 grupta ilk 3 sırayı alan 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.



Milliler tarihindeki 1025. karşılaşmasına çıkacak. Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 86 yıllık tarihinde 1024 karşılaşmaya çıktı. Bunların 525'ini kazanan Türkiye, 498 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

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