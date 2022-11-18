Katar’a gidemediler

TÜM dünya pazar günü Katar'da başlayacak 2022 Dünya Kupası'na odaklanırken bu dev turnuvada sahne alacak oyuncular kadar sakatlıkları sebebiyle takımları ile birlikte olamayacak isimler de dikkat çekiyor. Yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle Katar kafilesine adını yazdıramayan isimlerin sayısı hayli fazla.

Bunlar arasında en dikkat çekenlerden biri Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Paul Pogba. Juventus'a dönüş yapan yıldız oyuncu maç kadrosuna alınmazken teknik direktörlüğünü Didier Deschamps'ın yaptığı ekipte Chelsea'nin başarılı futbolcusu N'Golo Kante de görev alamayacak.

Almanya'da da milli futbolcu Timo Werner'in sakatlığı sebebiyle yıl sonuna kadar sahalardan uzak kalacağı için kadroda yok. Daha önce sakatlık nedeniyle 3 büyük turnuvaya gidemeyen Dortmund kaptanı Marco Reus, yine büyük bir turnuva öncesi sakatlığa yenilmenin üzüntüsünü yaşadı.

Senagal'den Sadio Mane, sakatlığına rağmen kadroya dahil edilmişti. Ancak dün Senegal Federasyonu yaptığı açıklamada yıldız futbolcunun kupada görev alamayacağını duyurdu. Hollanda'da da teknik direktör Louis van Gaal'in açıkladığı 26 kişilik kadroda Georginio Wijnaldum da kupada sahada olamayacak isimlerden. Bu oyuncular dışında sakatlıkları sebebiyle Reece James (İngiltere), Jota, P.Neto (Portekiz), Arthur Melo (Brezilya), Ronald Araujo (Uruguay), Bouna Sarr (Senegal). Arjantin'de Dybala, sakatlığına rağmen kadroya çağrıldı ancak görev alıp almayacağı belli değil.