Kralların dansı

Katar'ın ev sahipliğinde yarın start alacak ve 18 Aralık'a kadar sürecek 2022 FIFA Dünya Kupası için heyecan tavan yaparken gözler takımların hücum hatlarına çevrildi. Şampiyona yönelik tahminler daha maçlar oynanmadan başlarken gol kralının kim olacağı da herkesin merak ettiği konular arasında. EA Sports'un simülasyonuna göre; Arjantin'den Messi turnuvada attığı sekiz golle gol kralı olacak. Lionel Messi'yi altı golle Hollanda'dan Depay ve Fransa'dan ise Mbappe takip edecek. Fakat bu üç yıldız dışında organizasyona damgasını vurması beklenen dana bir çok önemli isim var.



BALE, BENZEMA VE DİĞERLERİ...

Hollanda'da Depay kadar Beşiktaş'ın yıldızı Wout Weghorst'un performansı da merak ediliyor. Senegal'in gol umudu F.Bahçeli Enner Valencia olacak. İngiltere'den Harry Kane. Rashford, Galler'den Bale, Arjantin'den Messi haricinde sakatlığının geçmesi halinde Dybala, Polonya'nın yıldızı Lewandowski, Fransa'dan Mbappe ile birlikte Benzema ve Dembele, İspanya'dan Ferran Torres, Almanya'dan Müller ve Leroy Sane, Belçika'dan Eden Hazard, F.Bahçeli Batshuayi ve Lukaku, Fas'tan H.Ziyech, Brezilya'dan Neymar, Richarlison, V.Junior, Kamerun'dan Aboubakar, Portekiz'den Ronaldo va Uruguay'dan Luis Suarez, Edinson Cavani ile Trabzonsporlu Maxi Gomez en dikkat çeken hücum oyuncuları arasında.

MESSİ'YE ÖVGÜ VE GÖNDERME

CRİSTİANO Ronaldo'nun, Piers Morgan'a verdiği yaklaşık 90 dakikalık röportajın yankıları devam ediyor. Yıldız oyuncu Arjantinli oyuncu Messi ile ilgili hem göndermede bulundu hem de övgüyle bahsetti. Messi'nin forma satış reklamını geçtiği hatırlatılan Portekizli, "Ben rekorları takip etmiyorum, onlar beni takip ediyorlar" derken Lionel Messi'yi yere göğe koyamayan Portekizli yıldız, "Messi, inanılmaz bir oyuncu. İzlediğim en iyi futbolcu diyebilirim" dedi.