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Arjantin şokta

Arjantin, Lionel Messi’nin 10. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. Suudi Arabistan 48’de Al-Shehri, 53’te Al-Dawsari’nin attığı gollerle zafere ulaştı. Arjantin, kupaya hayal kırıklığıyla başladı

23.11.2022

Arjantin şokta

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan, C Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Arjantin'i 2-1'lik şok skorla mağlup etti. Suudi Arabistan, kupanın şampiyonluk adaylarından Arjantin'i mağlup ederek Katar 2022'nin ilk sürprizine imza attı. Karşılaşmanın 8. dakikasında Arjantin'in kullandığı serbest vuruşta, Parades ceza sahasında rakibiyle girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Vincic, VAR'dan uyarı sonrasında kenara gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. 10. dakikada penaltı atışını kullanan Messi, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

REKOR KIRMA ŞANSINI KAÇIRDI
İkinci yarı ise Suudi Arabistan için adeta rüya gibi başladı. Suudi Arabistan karşılaşmanın 48. dakikasında Al-Shehri ve 53. dakikada Al-Dawsari ile bulduğu gollerle 2-1 öne geçti. Savunmada çok etkili olan Suudi Arabistan, kalan dakikalarda da rakibine fazla net fırsat vermedi. Arjantin'in yakaladığı az sayıdaki pozisyonda ise kaleci Al-Owais başarılı kurtarışlarıyla kalesini gole kapattı. Suudi Arabistan maçı 2-1 kazanarak sahadan tarihi bir galibiyetle ayrıldı. Arjantin, İtalya'ya ait olan 37 maçlık yenilmezlik serisi rekorunu egale etme şansını da kaçırdı. Arjantin gruptaki 2'nci maçında cumartesi Meksika ile Suudi Arabistan ise aynı gün Polonya ile oynayacak.

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