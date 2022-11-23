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Haberler Spor Danimarka takıldı

Danimarka takıldı

23.11.2022

Danimarka takıldı
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Danimarka, Tunus ile 0-0 berabere kaldı. 13. dakikada Tunus korner atışını kullandı, Msakni'nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 24'te savunma arkasına atılan topla buluşan Jebali topu ağlara yolladı, ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 34'te Höjberg'in sert şutu kaleci Dahmen'de kaldı. 55'te Damsgaard'dan aldığı topu Olsen ağlara yolladı, fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 70'te Eriksen korner atışını kullandı, Christansen'in indirdiği topta Cornelius'un kafa vuruşu direkten döndü. Katar'da ilk kez bir mücadeleden gol sesi çıkmadı ve iki takım puanları paylaştı
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