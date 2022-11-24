İspanya’dan gol yağmuru

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, E Grubu'ndaki ilk maçında Kosta Rika'yı 7-0 mağlup etti. 11. dakikada Gavi'nin havadan pasında Calvo'dan seken topu şık bir şekilde önüne alan Olmo'nun vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 21'de Alba'nın ortasında Asensio'nun penaltı noktasına yakın bir bölgede uzak direğe bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0. 29'da ceza sahası içinde Duarte'nin ayağına basması sonucu Alba yerde kaldı ve hakem Mohammed Abdulla penaltı noktasını gösterdi. 31'de atışı kullanan Ferran Torres, farkı 3'e çıkardı: 3-0. 54'te yine Ferran Torres sahneye çıktı ve kendisinin ikinci, takımının 4. golünü attı: 4-0 74'te Morata'nın soldan ortasında Gavi'nin ceza yayının solundan sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta direğe çarpan top filelerle buluştu: 5-0. Oyuna sonradan dahil olan oyunculardan Soler ile 90'da ve Morata ile 90+2'de birer gol daha bulan İspanya, karşılaşmadan 7-0 galip ayrılarak turnuvaya müthiş bir başlangıç yaptı.

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