Portekiz ilk maçta Gana’yı devirdi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz, H Grubu'ndaki ilk maçında Gana'yı 3-2 mağlup etti. Ronaldo 10. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü atamadı. 65'te Ronaldo, Salisu ile rakip ceza sahasında girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Kazanılan penaltıyı Ronaldo gole çevirdi. 73'te Kudus'un kale önüne doğru pasında Andre Ayew eşitliği sağladı. 78'de Joao Felix kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 2-1. 80'de Fernandes'in pasında topla buluşan Rafael Leao meşin yuvarlağı ağlara yollayarak skoru 3-1'e getirdi. 89'da kale önünde bomboş durumda Osman Bukari maçın skorunu belirledi: 3-2. Cristiano Ronaldo, Gana'ya attığı golle, 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk isim oldu. Ronaldo, 2006, 2010, 2014 ve 2018 Dünya Kupalarının ardından 2022'de de gol atmayı başardı ve adını tarihe yazdırdı.

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