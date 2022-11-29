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Haberler Spor Kara Kartal’a Fransız orta saha

Kara Kartal’a Fransız orta saha

29.11.2022

Kara Kartal’a Fransız orta saha
DEVRE arasında takıma takviye yapacak olan Beşiktaş'ın Ligue 1 ekibi Lorient'te forma giyen 20 yaşındaki 10 numara Adil Aouchiche'yi takip ettiği belirtildi. Siyah-Beyazlıların 1.81 boyundaki futbolcu için NKoudou ve Masuaku'nun da temsil haklarını elinde bulunduran Sport Cover menajerlik şirketi ile ileşitime geçtiği ileri sürüldü. Haberde "Türk ekibi, Aouchiche'yi geleceğe yatırım olarak görüyor" ifadesi kullanıldı. Ayrıca aynı bölgede oynayan Dele Alli'den verim alınamadığının altı çizildi. Oyuncu Fransa U20 milli takımında forma giyiyor. Fransız futbolcu, sezon başında Saint Etienne'den Lorient'e bedelsiz olarak transfer olmuştu.
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