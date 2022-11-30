Haydi Arkas

CEV Cup Erkekler 8'li final turunun ilk maçında Arkas Spor, bugün İtalya temsilcisi Valsa Group Modena'yı ağırlayacak. İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Önceki turda Belçika'nın Gent takımını her iki maçta da yenerek tur atlayan Arkas, İtalyan rakibi önünde haftaya çıkacağı rövanş öncesi avantaj yakalamaya çalışacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Her geçen turda zorluk derecesi artıyor. Seyircimizin desteğiyle Modena'yı da yenerek avantaj elde etmek istiyoruz" dedi

KARDEŞLER RAKİP OLACAK

BU eşleşmede duygusal bir rekabet de yaşanacak. İtalya ekibinde forma giyen Adis Lagumdzija, eski takımı Arkas Spor'a ve İzmir temsilcisinde forma giyen kardeşi Mirza Lagumdzija'ya rakip olacak. Bosna Hersek doğumlu voleybolcu kardeşler Adis ve Mirza Lagumdzija, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın da başarısı için ter döküyorlar. Modena'da görev yapan Adis Lagumdzija Türkiye'de 2014 yılında G.Saray'da oynadıktan sonra Arkas'a transfer olmuştu.