OLAYLI Göztepe ve Altay maçında kullanılan işaret fişeği, maytap ve ses bombaları görüntülendi. Derbide çıkan olaylarda, işaret ve sis fişeklerini stattan içeri sokan, temin edip dağıtan ile bir kişinin yaralanmasına sebep olan işaret fişeğini attığı değerlendirilen şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili gözaltına alınanların sayısının 25'e çıktığı bildirildi.

SORGULAR DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınanların emniyetteki sorgusu sürerken, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, olaylı maçta kullanılan sis bombası, havai fişek, maytap ve bir Göztepeli taraftarın yaralanmasına sebep olan işaret fişeğini basın mensuplarıyla paylaştı. Altay tribünlerinden atılarak Mehmet Çakır adlı Göztepe taraftarının ciddi bir şekilde yüzünden yaralanmasına sebep olan işaret fişeğinin büyüklüğü ise dikkatlerden kaçmadı. Emniyet Müdürüğü'nün paylaşımında sis bombası, havai fişek, maytap ve işaret fişeklerinin fazlalığı görenleri dehşete düşürürken "Sanki savaşa gitmişler" yorumlarına neden oldu.

"KELİMELERİN BİTTİĞİ YER"

ALTAY Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, katıldığı bir radyo programında hakemin ertelediği olaylı müsabaka hakkında değerlendirmede bulundu. Kaloğlu, "Çok üzgünüz. Çünkü olmaması gereken olaylar, davranışlar. Türkiye'de sayılı derbilerden biri. Maalesef bu derbinin keyfini yaşayamadık. Maçın öncesi, maçta, maçtan sonra olaylar oldu. Kelimelerin bittiği yerdeydik maçın içinde. Göztepeli kardeşimize Allah'tan şifa diliyoruz. Aklımız hem ondaydı hem de kaleci Ozanı'mızdaydı. Bu tip olayları şiddetle kınıyoruz. İnşallah son bulur. Çocuklar aileleriyle tribünlere gelip rahat şekilde maç seyretmeli." dedi.