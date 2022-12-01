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Arkas Spor zora soktu

İzmir ekibi, Valsa Group Modena’ya yenildi, tur şansını azalttı

1.12.2022

Arkas Spor zora soktu

CEV Cup Erkekler 8'li final turu ilk maçında Arkas Spor, İzmir'de konuk ettiği İtalya'nın Valsa Group Modena takımına 3-0 mağlup olarak avantaj yitirdi. İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 20-25, 25-27 ve 18-25 sonuçlandı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 13 Aralık'ta İtalya'da oynanacak. Arkas, Avrupa arenasında önceki turda Gent'i elemeyi başarmıştı.

KARDESLER RAKİP OLDU
ARKAS Spor'un milli oyuncusu Mirza Lagumdzija, maçta Modena takımında görev yapan kardeşi Adis Lagumdzija'ya rakip oldu. İki kardeş maçtan önce bir araya gelerek hasret giderdi.

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