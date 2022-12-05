Fransa rahat geçti

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, son 16 turu maçında Polonya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. 38. dakikada Zielinski gelişine vurdu, top Lloris'ten döndü, Zielinski bir kez daha vurdu, bu kez top Hernandez'den döndü. Top son kez Frankowski'ye geldi. Bu oyuncunun sert şutunda, Varane çizgi üzerinde golü önledi. 44'te Giroud'un köşeye şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 74'te Dembele'den pasını alan Mbappe, ceza sahasına girdi. Mbappe'nin sol çaprazdan sert şutunda, top fileleri havalandırdı: 2-0. 90+1'de Mbappe, ceza sahasına girdi, sol çaprazdan ters köşeye sert şutunda top Szczesny'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-0. Polonya'nın tek golü ise 90+9'da penaltı atışında Lewandowski'den geldi.

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