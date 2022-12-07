  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Alperen Şengün NBA tarihine geçti

Alperen Şengün NBA tarihine geçti

7.12.2022

Alperen Şengün NBA tarihine geçti
MİLLİ basketbolcularımız Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets ile Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers karşı karşıya geldi. Normal süresi 108-108 sona eren ve iki kez uzatmaya giden maçı Houston Rockets 132-123 kazandı. Houston'da Alperen Şengün 8 sayı, 8 ribauntla ve 1 asistle oynarken 76ers'de Furkan Korkmaz 3 sayı üretti. Philadelphia 76ers maçıyla NBA kariyerinde 1000 sayı ve 200 asist barajını aşan Alperen Şengün, bunu başaran en genç pivot olarak tarihe geçti. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Boston, Toronto Raptors'ı 116-110 yenerek 25. karşılaşmasında 20. galibiyetini aldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA