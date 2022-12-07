Alperen Şengün NBA tarihine geçti

MİLLİ basketbolcularımız Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets ile Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers karşı karşıya geldi. Normal süresi 108-108 sona eren ve iki kez uzatmaya giden maçı Houston Rockets 132-123 kazandı. Houston'da Alperen Şengün 8 sayı, 8 ribauntla ve 1 asistle oynarken 76ers'de Furkan Korkmaz 3 sayı üretti. Philadelphia 76ers maçıyla NBA kariyerinde 1000 sayı ve 200 asist barajını aşan Alperen Şengün, bunu başaran en genç pivot olarak tarihe geçti. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Boston, Toronto Raptors'ı 116-110 yenerek 25. karşılaşmasında 20. galibiyetini aldı.

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