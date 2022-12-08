Fenerbahçe’de Valencia paniği

FENERBAHÇE'DE bu sezon gol yollarının en etkili ismi olan ve Dünya Kupası'nda Ekvador Milli Takımı ile sergilediği başarılı performansla birçok kulübün dikkatini çeken Enner Valencia'nın geleceği tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertlilerin 2 yıl sözleşme yenileme planları yaptığı yıldız ismin Ocak ayında takımdan kopma ihtimali taraftarları endişelendirirken son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın da oyuncu için devreye girmesi bu ihtimali güçlendiriliyor. Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası Valencia'nın da gitmesi halinde Kanarya'nın hücum gücü BİRAZ DAHA zayıflayacak. Corriere dello Sport'tan aktardığı habere göre, Fiorentina, Enner Valencia'yı yakından izliyor. Haberde Fiorentina Teknik Heyet Sorumlusu Nicolas Burdisso'nun Katar'a giderek Valencia'yı tribünden takip ettiği ifade edildi.

İLK TEMASLAR KURULDU

MENAJER Gonzalo Vargas, Marca 90 adlı YouTube kanalına yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'nden Valencia için temas kurulduğunu açıklarken "Öncelik Fenerbahçe'de ancak Enner ile ilgilenen takımlarla görüşüyoruz" ifadeleri dikkat çekti. Yine daha önce Internacional kulübünün Valencia'yı kadrosuna katmak istediği ileri sürülmüştü.

ARA İYİ GELMEDİ

KATAR'DA düzenlenen Dünya Kupası sebebiyle verilen ara F.Bahçe'yi vurdu. Kanarya'da bu süreçte Altay Bayındır, Enner Valencia, Emre Mor, Ezgjan Alioski, Arda Güler ve Joao Pedro'nun sakatlanması teknik heyetin keyfini kaçırdı. Kâbus haline gelen problemden canı en çok yanan takım olan F.Bahçe'de teknik direktör Jorge Jesus sakatlıkların durumunu yakından takip ediyor. Bu altı oyuncu dışındaLuan Peres'in de sakatlığı sürüyor.