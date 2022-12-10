Başkan Çebi TFF’ye seslendi

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlıların Antalya kampında gazetecilerle kahvaltılı bir basın toplantısı yaptı. Başkan Çebi, sezon başında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) sundukları 9+2 teklifinin kabul edilmediğini belirterek bu yüzden yerli transfer yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Çebi, "TFF başkanına, sezon başlamadan evvel 9+2 ile devam edilmesini söyledik. Sonuç itibarıyla bu şekilde olmaması için karar alındı. Bugün için alınmış olan karara istinaden transferlerimizi yaptık. Yerli futbolcu oynaması gerektiği için düşünmediğimiz transferleri yapmak durumunda da kaldık. Aklımızda yoktu bu transferler. Bir bütçe ayırıp harcama yaptık. Bu saatten sonra 6 ay sonra değiştirdim, serbest kaldığı zaman 'Neden 6 ay önce yapmadın' deme hakkım oluyor. Ben bunu ifade ettim, yine ediyorum. Madem öyle bana niye bunu harcattın? Yurt dışından bir futbolcuyu sıfır bonservisle alma imkanım varken, 2 milyon euro ödetiyorsun yerli oyuncuya" dedi. Çebi, ismi geçen Caner Erkin ile ilgili de "Caner için ne var, ne yok diyebilirim. Bugün için gündemimizde Caner yok" yorumunu yaptı.

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