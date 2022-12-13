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KSK fırsat tepti

Karşıyaka, zirvedeki Yeni Mersin ve Play Off hattındaki Karaköprü’nün takıldığı haftada rakibi Kütahya ile berabere kalarak avantaj kaybetti

13.12.2022

KSK fırsat tepti

TFF 3. Lig'de mücadele eden Karşıyaka deplasmanda galibiyeti kaçırdığı Kütahyaspor maçında bir puanla yetinerek büyük fırsat tepti. Yeşil-kırmızılılar, lider Yeni Mersin İdman Yurdu'nun, Kelkit Belediye ile berabere kaldığı, 3. sıradaki Karaköprü'nün de Nevşehir'e yenildiği haftada avantaj yitirdi.

"FİZİKSEL OLARAK YETERSİSİZ"
Puanını 28'e çıkaran Karşıyaka, zirve ile aradaki farkı 8'den 6'ya düşürme fırsatını kaçırdı. Kendisini takip eden Kütahya ile arayı açma fırsatını tepen İzmir ekibi, kazanması halinde Derince ve haftayı yenilgiyle kapatan Karaköprü'nün önünde yer alıp 5. sıradan 3. basamağa da çıkarak yeniden şampiyonluk rotasına girecekti. Karşıyaka Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, Belediye Kütahyaspor karşısında alınan mağlubiyette fiziksel eksikliğin payı olduğunu söyleyerek, "Yeni Mersin İY maçında da Belediye Kütahyaspor maçında da ilk yarı diri başlayan takım fiziksel yetersizlik nedeniyle oyundan düşüyor. Önümüzdeki hafta evimizdeki maçımızı kazanıp devre arasında bu eksikliğimizi gidermek için çalışacağız. Zirve mücadelesi için bu açığı kapatmalıyız" diye konuştu.

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