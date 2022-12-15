2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor'u 3-1 yenerek tekrar çıkışa geçen Somaspor'da, 17 yaşındaki Mustafa Efe Kansız şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlıların genç oyuncusunun, belgelerin haksız kullanımı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüp, 11 Aralık Pazar günü oynanan maçta belgelerin haksız kullanımı yüzünden Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca PFDK'lık oldu. Somalı Mustafa Efe Kansız da belgelerin haksız kullanımına iştiraki nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edildi.

KARTI TARAFTAR ALMIŞ

Manisaspor ve Manisa FK altyapılarında yetişip amatör olarak 2017 yılında Galatasaray'ın yolunu tutan 17 yaşındaki Mustafa Efe Kansız, Eylül ayında Somaspor'da profesyonel olmasına rağmen resmi olarak hiçbir maçta görev yapmamıştı. Genç oyuncu, Bursaspor maçında hayatının şokunu yaşadı. Bursaspor taraftarı olduğu ileri sürülen bir kişinin stat girişindeki giriş kartlarından bir tanesini aldığı Mustafa Efe'nin giriş kartının olduğu kimliği alan Bursalı taraftarın, statta dolaşırken Bursaspor yardımcı antrenörü Okan Yılmaz tarafından belirlendiği ve polise teslim edildiği bildirildi. Emniyet güçleri, Bursaspor taraftarının, Mustafa Efe'nin kimliğini çalıp statta dolaştığını tutanakta rapor etti. Ancak PFDK, bu olayı bilmeden kulüp ve futbolcuyu tedbirli olarak kurula sevk etti. Teknik patron Burhanettin Basatemur, kulüp bugün olarak savunma yapacaklarını açıkladı.

8 İLE 24 MAÇ CEZA ALABİLİR

HAK sahibi olmadığı halde başkalarına ait lisans, kimlik, akreditasyon kartı ve sair uygunluk belgelerini kullanarak veya başka bir kişinin yerine geçerek TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışan veya bu eyleme iştirak edenleri kapsayan Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca bu eylemde bulunan futbolculara 8 ila 24 müsabakadan men cezası, kulüp yöneticilerine 2 ila 6 ay süreli hak mahrumiyeti cezası ve ayrıca 2. Lig kulübü yöneticileri için 20 bin TL ile 40 bin TL arasında ceza veriliyor. Bu madde kapsamındaki fiilleri işleyen kişilerin bağlı bulundukları kulüplere de ayrıca 2. Lig için 40 bin TL'den 80 bin TL'ye kadar ceza kesiliyor.

ÜMİT YÖNEY