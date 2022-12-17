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Haberler Spor Enis Destan çok iddialı

Enis Destan çok iddialı

17.12.2022

Enis Destan çok iddialı
POLONYA ekibi Warta Poznan'da kiralık olarak forma giyen Trabzonspor'un oyuncusu Enis Destan, sezon sonunda döneceği bordo-mavili ekiple yeniden şampiyonluk yaşamak istediğini bildirdi. Polonya'da İlk devrenin bitimine kadar yavaş yavaş süre almaya başladığını ve performansını artırmayı hedeflediğini kaydeden genç golcü "Hazır dönmek istiyorum. Trabzon'da da goller atıp bir daha şampiyonluk istiyorum. Avrupa'da oynamak istiyorum. Bayern Münih'te oynamayı hedefliyorum. Lewandowski de idolüm zaten" dedi. Alt yaş gruplarında stoper olarak görev aldığını kaydeden Enis, "Oynadığım zamanlarda bile (Altınordu) başkanımız Seyit Mehmet Özkan'a forvet oynamak istediğimi dile getiriyordum. Onun dışında da son 17 yaş altı zamanlarında kariyerime tamamen forvet olarak devam ettim. Çok da başarılıydık, Türkiye şampiyonluğumuz vardı. Takımın gol kralıydım. Ondan sonra da zaten forvet olarak devam ettim" dedi.
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