Pamukkale’nin gurur tablosu

Dünya Şampiyonu olan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı'nda yer alan ve Pamukkale Belediyesi'nin desteklediği sporcular Şeyda Nur Kaplan ve Berfin Altan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yi ziyaret etti. Denizlili 2 sporcu Şeyda Nur Kaplan ve Berfin Altan'ın da yer aldığı Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı Portekiz'in Matosinhos kentinde düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren IBSA Goalboll Dünya Şampiyonası finalinde Güney Kore'yi 10-4 mağlup ederek dünya şampiyonu olmuştu.

BAŞKAN AVNİ ÖRKİ TEBRİK ETTİ

Antrenörleri Hüseyin Atmaca ile birlikte kazandıkları altın madalyalarıyla Pamukkale Belediye Başkan Örki'yi ziyaret eden şampiyon sporcular, duygularını dile getirerek destekleri için Başkan Örki'ye teşekkür ettiler. Başkan Avni Örki, destek verdikleri sporcuların başarısından dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, "Biz size her zaman güvendik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Spor Bakanımızın ve teşkilatlarının da çok ciddi katkılarının olduğunu bizzat görüyoruz. Bu destekler bizlerin de motivasyonunu arttırıyor. Yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

SEBAHATTİN ALP