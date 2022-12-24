Göz-Göz’de ayrılık zamanı

SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Göztepe'de yarın oynanacak olan Bodrumspor maçı sonrası ayrılık rüzgarı esecek. İlk yarıyı Ege derbisiyle noktalayacak olan Göz-Göz'de, Sportif Direktör Ivan Mance ve Radomir Kokovic önderliğindeki teknik heyet ara dönemde takımdan ayrılacak isimleri belirlemeye başladı. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı ekibe sezon başında kiralık olarak Beşiktaş'tan transfer edilen Hasic ve Emirhan Delibaş'ın da gönderileceği öğrenildi.

SAKATLIK YAŞADILAR

SON dönemde sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen iki oyuncudan da ilk yarıda verim alınamadı. 21 yaşındaki Hasic, 6 lig maçında forma giyerken 1 gol kaydetti. 19 yaşındaki Emirhan ise lig ve kupada birer kez sahne aldı. Emirhan sadece 73 dakika sahada kalırken iki oyuncunun da performansları nedeniyle Beşiktaş'a geri gönderilmesi bekleniyor.

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