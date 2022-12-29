BAL 9. Grup'ta ilk yarıda 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan, 24 puan toplayıp zirvenin 6 puan gerisinde kalan Eşin Group Sökespor'da teknik deprem yaşanıyor. Yaklaşık 2 aydır para alamayan kırmızı-lacivertlilerde, maddi kriz ayyuka çıkarken, ilk yarının son haftasında 2-2 biten Yatağanspor maçı öncesi 6 futbolcu kadro dışı bırakılmıştı. Devre arasına puan kaybı ve büyük moral kaybıyla giren Sökespor'da, teknik direktör Mustafa Şen ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Şampiyonluk iddiasıyla başladığı ligde ilk devreyi hayal kırıklığıyla tamamlayan Aydın ekibinde kötü sonuçların faturası teknik direktöre kesildi, yeni teknik adam arayışlarına başlandı.

İHSAN KARATAŞ