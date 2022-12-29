  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Sökespor’da teknik deprem yaşanıyor

Sökespor’da teknik deprem yaşanıyor

29.12.2022

Sökespor’da teknik deprem yaşanıyor

BAL 9. Grup'ta ilk yarıda 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan, 24 puan toplayıp zirvenin 6 puan gerisinde kalan Eşin Group Sökespor'da teknik deprem yaşanıyor. Yaklaşık 2 aydır para alamayan kırmızı-lacivertlilerde, maddi kriz ayyuka çıkarken, ilk yarının son haftasında 2-2 biten Yatağanspor maçı öncesi 6 futbolcu kadro dışı bırakılmıştı. Devre arasına puan kaybı ve büyük moral kaybıyla giren Sökespor'da, teknik direktör Mustafa Şen ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Şampiyonluk iddiasıyla başladığı ligde ilk devreyi hayal kırıklığıyla tamamlayan Aydın ekibinde kötü sonuçların faturası teknik direktöre kesildi, yeni teknik adam arayışlarına başlandı.

İHSAN KARATAŞ

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA