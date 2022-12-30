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Haberler Spor NBA’de Williamson kariyer rekoru kırdı

NBA’de Williamson kariyer rekoru kırdı

30.12.2022

NBA’de Williamson kariyer rekoru kırdı
NBA'DE Brooklyn Nets, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 108-107 yendi, üst üste 10, sezonun 23. galibiyetini aldı ve Doğu Konferansı'nda ikinci sıraya yerleşti. Nets'te Kevin Durant 26 sayı, 16 ribaunt, 8 asist, Kyrie Irving 28 sayı, 5 ribaunt, 8 asist ve Nic Claxton 17 sayı, 10 ribauntla oynadı. Chicago Bulls, Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Milwaukee Bucks'ı uzatmada 119-113 yendi. Bu sezonun 15. galibiyetine ulaşan ev sahibi Bulls'ta DeMar DeRozan 42 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle ön plana çıktı. New Orleans Pelicans, sahasında Minnesota Timberwolves'u 119- 118'lik skorla geçti. Arka arkaya 4 olmak üzere 22. maçını kazanan ve Batı Konferansı'nda liderliğe yerleşen Pelicans'ta Zion Williamson, 43 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Trey Murphy 21 ve McCollum 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
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