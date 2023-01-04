Nazillispor’dan transfer taarruzu

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, transferde taarruza geçti. Forvette Bertuğ Bayar ve kaleye Arda Akbulut'u takviye eden siyah-beyazlılar, Amed SK forması giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Taner Gümüş ile temaslara başladı. Kayserili futbolcu, Amed SK ile 18 maça çıkarken, kulübünden izin alınması halinde imza atacak. Taner; Çengelköy, Isparta 32 Spor, Şanlıurfaspor'da da oynadı. Naz-Naz, Sarıyer'den '10' numara Bertul Kocabaş ve Ankara Demirspor'dan kanat oyuncusu Hasan Kaya için nabız yokluyor. 30 yaşındaki Bertul ile 27 yaşındaki Hasan'la pazarlıklarını sürdüren Nazilli Belediyespor, iki futbolcu için 24Erzincanspor'la kapışıyor. Öte yandan ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Siyah İnciler, Serik Belediyespor ile bugün bir hazırlık maçı oynayacak.

İHSAN KARATAŞ