Tarihi karar

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep FK - Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray karşılaşmalarının VAR kayıtlarının incelendiğini ve bu iki karşılaşmada önemli hakem hatası yapıldığını açıkladı. TFF, yönetim kurulu kararıyla söz konusu maçlardaki tartışmalı pozisyonların VAR kayıtlarını da yayınladı. Beşiktaş maçının hakemi Atilla Karaoğlan ve Galatasaray karşılaşmasının hakemi Erkan Özdamar'ın VAR konuşmaları futbol kamuoyunu şaşırttı

GÖREV ALAMAYACAKLAR

Merkez Hakem Kurulu (MHK) ise Sivasspor - Galatasaray ve Beşiktaş - Gaziantep FK maçının hakemlerine ceza yağdırdı. MHK'dan yapılan açıklamada Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir. Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" denildi.

KONUŞMALAR ŞAŞIRTTI!

TFF, Gaziantep FKBeşiktaş ve Demir Grup Sivasspor-Galatasaray karşılaşmalarında VAR, AVAR ve maçın hakemleri arasındaki konuşmalar futbol kamuoyunu şaşkına çevirdi.

SİVASSPOR-GALATASARAY

SİVASSPOR-GALATASARAY maçında iptal edilen gol için hakem ile VAR odası arasındaki özet konuşmalar şöyle:



VAR: "Bu pozisyonda ofsaytımsı bir şey var !.."

VAR: "Erkan, Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor."

ERKAN Özdamar: "Evet, çok net. Robin Yalçın'ın Nelsson'a teması var. Ofsayt var mı, bana onu söyleyin."

VAR: "Evet, pozisyonda ofsayt var."

GAZİANTEP-BESİKTAS

GAZİANTEP-BEŞİKTAŞ maçında kırmızı kart beklentisi için hakem ile VAR odası arasındaki özet konuşmalar şöyle:

VAR: Atilla, ne gördün? (N'Koudou'nun rakibe kafa atması),

ATİLLA Karaoğlan: "Hafif dokunuyor, vurma yok. Şiddet yok abi."

VAR: Kafa vurduğunu görüyorum.

ATİLLA Karaoğlan: "Evet, ama şiddet var mı?"

VAR: Var, kafasıyla vuruyor.

ATİLLA Karaoğlan: "Abartıyor abi, ben sarıda kalacağım.