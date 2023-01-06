Emektar stat unutuldu

İzmir Atatürk Stadı, yeni stadyumlarla birlikte kentin asırlık kulüpleri tarafından tercih edilmeyen bir alana dönüştü. 1971 Akdeniz Oyunları için inşa edilip, 2005'te Dünya Üniversite Yaz Oyunları için yenilenen, 2015'te ise bakımdan geçirilen stat, kulüplerden rağbet görmeyince yeniden bakıma alındı. Statta yeşil sahaya çim ekimi yapılırken, atletizm pistinde tartan zemin ve asfalt söküldü.

BU SEZON GENÇLERİ AĞIRLADI

Atatürk Stadı son olarak geçen sezon 20 Mart 2022'de Bergama Bld'nin, A.Hopa'yı konuk ettiği maça ev sahipliği yaptı. Passolig sistemi sökülen Atatürk Stadı'nda bu sezon sadece Göztepe ve Altay'ın U19 takımları birer maça çıktı. Göztepe, 2020 yılında kapılarını açan Gürsel Aksel Stadı'nı, Altınordu 2016'da açılan Doğanlar Stadı'nı, Altay ve Karşıyaka 2021'de açılışı yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı, Buca 1928 ve Menemen FK ise kendi ilçe sınırlarındaki statları kullanıyor.

TESİSLER BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİYOR

ATATÜRK Stadı'nın arazisindeki Halkapınar Spor Salonu'nda ana salonun parkesi değişti. Işık sistemleri modern hale getirildi. Soyunma odaları komple değişti. Dış cephedeki mermer kaplamalar sökülüp, ısı yalıtımlı malzeme ile kaplanarak boyandı. Seha Aksoy Atletizm Pisti de yenileme çalışmalarının ardından en genç Şubat ayı başında faaliyete geçecek. Soner Coşan Atletizm Salonu'nda da tartan zemin yenilenmek üzere söküldü.

HAVUZUN MALİYETİ 243 MİLYON LİRA

İZMİR'DE havuz sorununun çözümü için projelendirilen tam olimpik kapalı yüzme havuzu inşaatı başladı. Atatürk Stadı 2 No'lu Yan Saha'nın bitişiğindeki alanda yapılacak havuzun zeminine kazık çakma işlemleri başladı. Yaklaşık 3 yılda tamamlanması beklenen yeni havuzun maliyetinin 243 milyon TL olduğu öğrenildi.