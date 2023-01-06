Manisa FK’da hedef Osman

Spor Toto 1. Lig'in ikinci yarısına tesislerinde hazırlanan Manisa Futbol Kulübü, ara transferde bombayı patlatıyor. Siyah-beyazlılar, alacakları ödenmediği için Yeni Malatyaspor'a ihtar çeken ve ayrılma hazırlığı yapan Ganalı 21 yaşındaki hücum oyuncusu Haqi Osman'a kanca attı. Futbolcunun menajeriyle ilk görüşmesini yapan ve olumlu yanıt alan Manisa yönetiminin, oyuncunun ayrılmasını beklediği, imzaların önümüzdeki hafta atılacağı öğrenildi. 2020-2021 sezonunda Yeni Malatyaspor'a gelen ve U-19 takımında 19 maça çıkan Osman, geçen sezon U-19 takımında 3 maçta 1 gol attı, kupada 2 maçta 1 gol kaydetti, Süper Lig'de 16 maçta görev yaptı. Sezon başında Yeni Malatyaspor'da kalmayı tercih eden genç oyuncu, 12 Ocak'a kadar alacakları ödenmezse serbest kalacak.

ÜMİT YÖNEY