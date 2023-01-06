Messi’nin kaldırdığı kupa sahte çıktı

KATAR'DA düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ülkesini 36 yıl sonra zafere ulaştıran Arjantin kaptanı Lionel Messi'nin 74 milyon beğeni ile Instagram tarihinin en fazla beğenisini alan Dünya Kupası paylaşımındaki kupanın sahte olduğu öne sürüldü. İddialara göre; Arjantinli bir çiftin getirdiği kupa, oyuncuların imzalaması için sahaya gönderilmişti. Arjantinli süperstar, önce orijinal kupayı kaldırdı ancak sadece birkaç dakika sonra kupa, geleneksel olarak FIFA yetkilileri tarafından sahadan çıkarıldı. Kupanın sahte olduğunu ise ona daha sonra Angel di Maria söyledi. Çocuklarıyla birlikte maçı Katar'da takip eden Paula ve Manuel adlı bir çift, Dünya Kupası'nın kopyasını yaparken Messi'nin fotoğrafındaki kupanın da kendi yaptırdıkları 'replika kupa' olduğunu iddia etti

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