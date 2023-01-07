Kardeş dayanışması

TÜRKİYE Kadınlar Voleybol 1. Lig'inde mücadele eden Göztepe Voleybol takımının kaptanı Nazlı Alkan ile kardeşi İlayda Alkan aynı takımda forma giymenin gururunu yaşıyor. Takımın 24 yaşındaki orta oyuncusu İlayda Alkan, küçük yaşta geçirdiği ateşli bir hastalık sonucunda duyma kaybı yaşayarak hayatına yüzde 52 oranında işitme engelli olarak devam etmek zorunda kaldı. 26 yaşındaki ablası Nazlı Alkan'ın maçlarına giderek spor yapmaya heveslenen Alkan, ablasının antrenörleri ve ailesinin teşvikiyle Arkas'ta voleybola başladı.

ABLASI TAM DESTEK VERDİ

ABLA Alkan'ın desteğiyle voleybol tutkunu haline gelen sporcu, voleybol sayesinde engelleri birer birer aşarken şimdi iki kardeş Göz-Göz'ün başarısı için ter döküyor. 2019 yılında Rota Koleji'nde oynayan Nazlı ve aynı yıllarda Edremit Bld'de forma giyen İlayda Alkan kardeşler, Göztepe'ye transfer olarak omuz omuza mücadele etmenin mutluluğunu yaşıyorlar. İzmir ekibindeki başarısı ve örnek duruşuyla dikkat çeken Nazlı Alkan da hem ekibe hem de kardeşine kaptan oldu. Göz- Göz'deki başarısıyla İşitme Engelliler Milli Takımı'na seçilen İlayda Alkan ise önce 2021 yılında Dünya şampiyonu ardından da 2022 yılında Olimpiyat şampiyonu olarak dereceler elde etti.

DOĞANCAN BİNGÖL