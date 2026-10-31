İzmir'de o anıtın hikayesini duyan hayret ediyor! Ünlü Osmanlı denizcisi Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın yanında neden aslan var?

YANINDAKİ ASLANIN SIRA DIŞI HİKAYESİ

Anıtta dikkat çeken en sıra dışı detay, paşanın yanında duran devasa aslandır. Cezayir'de görev yaptığı yıllarda yavruyken sahiplenip evcilleştirdiği bu aslan, Hasan Paşa'nın yanından hiç ayrılmaz; törenlerde ve devlet görüşmelerinde bile ona eşlik ederdi.

DENİZ MUHAREBESİ VE KAHRAMANLIK MÜHRÜ

1770 Çeşme Deniz Muharebesi'nde Osmanlı donanması ağır bir darbe alırken, Hasan Paşa gösterdiği büyük cesaret ve dirençle öne çıktı. Bu tarihi olayın anısını yaşatmak adına heykeli, kahramanlık gösterdiği Çeşme kıyılarına dikildi.