İzmir'de o anıtın hikayesini duyan hayret ediyor! Ünlü Osmanlı denizcisi Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın yanında neden aslan var?

Son dakika İzmir haberleri... Osmanlı denizcilik tarihinin en korkusuz paşasının heykeli neden böyle tasarlandı? İşte heykeltıraş Haluk Tezonar'ın imzasını taşıyan bu ikonik anıtın bilinmeyen sırrı...
Çeşme'de bulunan Cezayirli Gazi Hasan Paşa Anıtı, İzmir'in Çeşme ilçesinde tarihi Çeşme Kalesi'nin batı cephesi önünde yer almaktadır.
Aradığınız yapı bir çeşme değil, ünlü Osmanlı denizcisi ve sadrazamı Cezayirli Gazi Hasan Paşa'nın evcilleştirdiği aslanıyla birlikte betimlendiği meşhur heykelidir.
ÇEŞME KALESİ'NİN ÖNÜNDEKİ HEYBETLİ SİLÜET
İzmir'in Çeşme ilçesinde, tarihi Çeşme Kalesi'nin hemen karşısında yükselen bronz anıt, ünlü heykeltıraş Haluk Tezonar tarafından tasarlandı. 12 Mayıs 1975 tarihinde açılan bu görkemli eser, Çeşme'nin en ikonik simgelerinden biri olarak limanı selamlıyor.
YANINDAKİ ASLANIN SIRA DIŞI HİKAYESİ
Anıtta dikkat çeken en sıra dışı detay, paşanın yanında duran devasa aslandır. Cezayir'de görev yaptığı yıllarda yavruyken sahiplenip evcilleştirdiği bu aslan, Hasan Paşa'nın yanından hiç ayrılmaz; törenlerde ve devlet görüşmelerinde bile ona eşlik ederdi.
DENİZ MUHAREBESİ VE KAHRAMANLIK MÜHRÜ
1770 Çeşme Deniz Muharebesi'nde Osmanlı donanması ağır bir darbe alırken, Hasan Paşa gösterdiği büyük cesaret ve dirençle öne çıktı. Bu tarihi olayın anısını yaşatmak adına heykeli, kahramanlık gösterdiği Çeşme kıyılarına dikildi.
KASIMPAŞA'DAKİ İKİNCİ KARDEŞ ANIT
Çeşme'deki heykeline ek olarak, 1985 yılında Haluk Tezonar tarafından bir kopyası da İstanbul Kasımpaşa'da inşa edildi. Deniz Kuvvetleri ile özdeşleşen Kasımpaşa sahilindeki bu anıt da ünlü kaptan-ı deryayı ve sadık aslanını aynı ihtişamla yaşatmaya devam ediyor.