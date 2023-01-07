CÜNEYT Çakır ve Tarık Ongun ile birlikte 2015'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final, 2014 ve 2018'de Dünya Kupası'nda yarı final mücadeleleri de dahil olmak üzere yüzlerce maça çıkan FIFA kokartlı eski yardımcı hakem Bahattin Duran, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Gaziantep FK -Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray müsabakalarının VAR kayıtlarını kamuoyuna açıklamasını değerlendirdi.

Duran, "TFF yaptıklarının çok yanlış olduğunu fark etti. Kayıtları açıklamadan önce, 'Bu kayıtlar, kamuoyunda çok büyük tepkiye sebep olan iki tane hakem hatasıyla ilgili yalnızca bir defaya mahsus yapılacaktır' ön başlık atmalılardı. Çocuk oyuncağı değilse baştan söylenecekti, bir seferlik açıklıyoruz diye. Artık takımları tutamazsınız. Açıklamayacak olsalar bile kendilerine, MHK'ye ve hakemlere çok zarar verdiler. Bu çok hızlı verilmiş bir karardı, yanlış yaptılar. İki gün sonra, 'Bu bir seferliğe mahsustu' demekle kimse ikna olmaz. Federasyon kendi kendine büyük problem oluşturdu" ifadelerini kullandı.

İKİ HAKEMİN DE KLASMANI AYNI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, ilk kez merkezi olarak Riva'da düzenlenen Devre Arası Hakem ve Gözlemci Terfi Kursları'nın ardından yaptığı değerlendirme sonucunda, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak hakem ve gözlemci klasmanlarını belirledi.

Tartışmalı isimler Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar aynı klasmanda kaldılar. Alt hakem en üst klasmana yükseltildi. Bu isimler; Yiğit Arslan, Direnç Tonusluoğlu, Turgut Doman, Cihan Aydın, Murat Erdoğan ve Çağdaş Altay oldu. Öte yandan VAR'da 7 olan hakem sayısı da 12'ye yükseltildi.

"HAKEMLER RAHATSIZ OLDU"

TÜRKİYE Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun Gaziantep-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarındaki tartışmalı kararların VAR kayıtlarını açıklamasının yankıları devam ediyor. Bu uygulamanın sessiz tarafı hakemlerin ise kendi aralarında yaptıkları dost sohbetlerinde, "Yatak odamız açıldı" diye sitemde bulundukları belirtiliyor. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin Başkanı Abdurrahman Arıcı da bu uygulamadan rahatsızlığını gizlemedi.

Hakemlerin de bundan rahatsız olduğunu belirten Arıcı, Akşam'a şu açıklamayı yaptı: "VAR kayıtlarının açıklamasını doğru bulmuyorum. Hakemler bu uygulamadan rahatsız. Hakemler VAR odasında doğru bir kararı bulmak için tartışıyor. VAR odasında kullandıkları söylemlerinden dolayı toplumun önüne atılmaları çok yanlış olmuştur. Ben büyük bir hata yapıldığını söyleyebilirim."