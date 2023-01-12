NBA’de 40’ta 40 serbest atış rekoru

NBA'de Oklahoma City Thunder'ı 112- 111 yendiği maçta Miami Heat, 40'ta 40 serbest atış istatistiğiyle NBA tarihinde bir maçta hiç kaçırmadan en fazla isabet bulan takım oldu. Heat, 7 Aralık 1982'de Jazz'ın Portland'a karşı 39'da 39'luk serbest atış isabeti rekorunu geride bıraktı. Miami Heat'te Jimmy Butler, 35 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken, 23'te 23 serbest atış isabeti sağladı. Butler, bu atış başarısı ile 24'te 24 yapan James Harden ve Dirk Nowitzki'nin ardından NBA'de bir maçta hiç ıskalamadan en fazla serbest atıştan sayı bulan oyuncular arasına girdi.

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