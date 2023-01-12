  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor NBA’de 40’ta 40 serbest atış rekoru

NBA’de 40’ta 40 serbest atış rekoru

12.1.2023

NBA’de 40’ta 40 serbest atış rekoru
NBA'de Oklahoma City Thunder'ı 112- 111 yendiği maçta Miami Heat, 40'ta 40 serbest atış istatistiğiyle NBA tarihinde bir maçta hiç kaçırmadan en fazla isabet bulan takım oldu. Heat, 7 Aralık 1982'de Jazz'ın Portland'a karşı 39'da 39'luk serbest atış isabeti rekorunu geride bıraktı. Miami Heat'te Jimmy Butler, 35 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken, 23'te 23 serbest atış isabeti sağladı. Butler, bu atış başarısı ile 24'te 24 yapan James Harden ve Dirk Nowitzki'nin ardından NBA'de bir maçta hiç ıskalamadan en fazla serbest atıştan sayı bulan oyuncular arasına girdi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA