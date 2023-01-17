Menderes Bld. kepenk indirdi

İZMİR Süper Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden ve Play-Off yarışında olan Menderes Belediyespor, alınan karar sonrası kepenk indirdi. 25 Kasım 2022 tarihindeki kongrede göreve gelen Başkan Mahsun Kuruçay, yaptığı açıklama ile kulübü kapattıklarını ilan etti. Menderes Belediyesi'nin kendilerinden desteğini çektiğini Menderes Belediye Başkanı Erkan Özkan'ın da yaptığı ayrımcılık yüzünden kulübü kapattıklarını söyleyen Mahsun Karaçay, "Belediye Başkan vekili Erkan Özkan ile görüşmeye gittiğimizde bize destek olmak yerine, bu takımın artık belediye bünyesinde olamayacağını, destek vermeyeceklerini ve hatta Belediye ibaresini kaldırarak desteği keseceğini ima etmiş ve bize,Menderese ve gençlerimize tüm kapıları kapatmıştır.Biz bu konuyu daha fazla polemik konusu yapmamak ve herhangi bir kutuplaşmaya meydan vermemek adına radikal bir karar alarak Menderes Belediyespor Kulübü'nü lağvediyoruz. Fakat bu bir son değil bir başlangıç olacaktır" dedi.

TOLGA TEKİN