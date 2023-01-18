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Haberler Spor Alperen’den kariyer rekoru

Alperen’den kariyer rekoru

18.1.2023

Alperen’den kariyer rekoru
NBA'DE Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün takımının Los Angeles Lakers'a 140-132 yenildiği maçta 33 sayılık performansıyla kariyer rekoru kırdı. LeBron James'in de formasını giydiği Lakers'a karşı Şengün maçı 33 sayı 15 ribaunt, 6 asist, 4 blok ile tamamladı. Lakers karşısında gösterdiği performansıyla Şengün, maçta takımının sayı, ribaunt ve blok istatistiklerinde ilk sırada yer aldı. Lakers'ta LeBron James, attığı 48 sayı ile sezon rekoru kırarak takımına galibiyet getirdi. LeBron James, pazar gecesi Philadelphia 76ers'a karşı 35 sayı atarak NBA tarihinde 38 bin sayı barajını aşan ikinci oyuncu olmuştu. NBA kariyerinde şu ana kadar toplamda 38 bin 72 sayıya sahip LeBron James'in, Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek NBA'in tüm zamanların en skorer ismi olmasına sadece 316 sayı kaldı.
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