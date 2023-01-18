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Haberler Spor Göztepe’ye tesis müjdesi

Göztepe’ye tesis müjdesi

2017 yılından bu yana yılan hikayesine dönen Torbalı Pancar’daki arazinin kulübe devrinin 15-20 gün içinde gerçekleşeceği açıklandı

18.1.2023

Göztepe’ye tesis müjdesi
GÖZTEPE'NİN İzmir'in Torbalı İlçesi'ne bağlı Pancar'da yapmak istediği ancak tahsis iptali sebebiyle yapım süreci uzayan altyapı tesislerinde son durum netleşti. Torbalı Belediyesi'nin 104 dönümlük arazinin Göztepe'ye tahsisi için yeniden planlama yapıp Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiği arazinin kulübe devir aşamasında sona gelindiği kaydedildi. Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin yaptığı açıklamada "Arazinin Büyükşehir'e devrini yapmıştık. Büyükşehir kanuni prosedür ile araziyi Göztepe'ye verecek. Arazinin devrini 10 gün önce gerçekleştirecektik. Ancak tapuda ufak bir olumsuzluk oldu. Ama 15-20 güne arazinin devrinin gerçekleşeceğini düşünüyorum" dedi. Daha önce 2017 yılında gündeme gelip Göztepe'ye verilen arazinin tahsisi, 19 Haziran 2019'daki Torbalı Belediye Meclisi'nin toplantısında dönemin Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur tarafından arazinin imar planı olmadığı, planlama gerektiği, usulsüzlük olmaması gerekçesiyle iptal edilmişti.
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