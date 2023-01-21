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Haberler Spor Aslan’ın rakibi Antalya

Aslan’ın rakibi Antalya

Galatasaray, bugün Antalya’yı ağırlayacak. 19.00’daki maçı Ali Şansalan yönetecek

21.1.2023

Aslan’ın rakibi Antalya
Galatasaray, Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde bugün sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Ligin ilk yarısını lider tamamlayan sarı-kırmızılılar, bugünkü mücadeleye 8 Süper Lig, 3 de Türkiye Kupası maçları olmak üzere 11 maçlık galibiyet serisiyle çıkacak. Ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u deviren Galatasaray, taraftarı önünde Antalyaspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Galatasaray'ın bugünkü karşılaşmaya şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor, "Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi."
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