F.Bahçe bombalıyor

Süper Lig'de ara transfer döneminde takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de şov başladı. Sarı-lacivertlilerin transferi için görüşmelere başladığını açıkladığı Jayden Quinn Oosterwolde, İstanbul'a geldi. İtalyan ekibi Parma'da oynayan Hollandalı oyuncu, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada İstanbul'da olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Kanarya'nın genç yıldız için İtalyan kulübüne 7 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Genç isim Kasımpaşa maçını tribünden takip etti. Sarı-lacivertliler 2. bombayı Emre Demir ile patlatacak. Kayseri'den Barcelona'ya transfer olan 19 yaşındaki yıldız, İspanyol deviyle olan sözleşmesini feshetti. Fenerbahçe oyuncuyu ikna ederken, Emre'nin bugün İstanbul'a gelip 4 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor. Öte yandan sarı-lacivertliler, Bruma'nın sezon sonuna kadar Braga'ya kiralandığını açıkladı.

DİĞER