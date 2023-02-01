Fener durmuyor

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, transferde gaz kesmiyor. Transfer döneminde şu ana kadar Samet Akaydın ve Oosterwolde'yi alan, Emre Demir'i ise İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, şimdi gözünü kanat transferine çevirdi. Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda çalışmalara başlayan kurmaylar Angers forması giyen Boufal'ı gündeme aldı. Takımdan ayrılmak isteyen futbolcu için devreye giren sarılacivertliler, Fransız ekibinin istediği ücrette indirim yapması için görüşmelerini sürdürüyor. Üç sezondur Angers forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 13 maçta 4 gol ve 3 asistle oynadı. Öte yandan Boufal'ın takımının son oynadığı lig maçında kadroda olmaması transfer dedikodularını artırdı.

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