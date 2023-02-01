  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Fener durmuyor

Fener durmuyor

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Faslı yıldız Sofiane Boufal’ın transferini de bitiriyor

1.2.2023

Fener durmuyor
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, transferde gaz kesmiyor. Transfer döneminde şu ana kadar Samet Akaydın ve Oosterwolde'yi alan, Emre Demir'i ise İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, şimdi gözünü kanat transferine çevirdi. Teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda çalışmalara başlayan kurmaylar Angers forması giyen Boufal'ı gündeme aldı. Takımdan ayrılmak isteyen futbolcu için devreye giren sarılacivertliler, Fransız ekibinin istediği ücrette indirim yapması için görüşmelerini sürdürüyor. Üç sezondur Angers forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 13 maçta 4 gol ve 3 asistle oynadı. Öte yandan Boufal'ın takımının son oynadığı lig maçında kadroda olmaması transfer dedikodularını artırdı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA