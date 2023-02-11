Yıldızlardan formalı destek

PSG'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi, İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen Norveçli golcü Erling Haaland ve Belçikalı futbolcu Kevin De Bruyne ile Tottenham forması giyen İngiliz yıldız golcü Harry Kane de milli futbolcu Merih Demiral'ın Türkiye'deki depremzedeler için düzenlediği imzalı forma yardım kampanyasına katıldı. Merih, sosyal medya paylaşımında Erling Haaland'ın imzalı forma alma sürecinde yardımcı olan Türk asıllı Alman milli futbolcuları İlkay Gündoğan ve Emre Can'a teşekkür etti. Merih, yıldız isimler için "Kampanyamızla depremzedelere destek olmak için aradılar. Taziyelerini ilettiler. İmzalı formaları açık arttırmayla satıyoruz. Elde edilecek gelirin tamamı depremzedelere yardım etmek için bağışlanacak"dedi.



5 MİLYON TL TOPLAMIŞTI

Merih, daha önce Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Arjantinli yıldız Paulo Dybala ve İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'nin imzalı formalarını yardım amaçlı açık artırmayla satışa çıkarmış ve bu formaları 5 milyon TL'ye satmıştı.



PANCU EFSANE ELDİVENLERİ SATTI

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu, 4-3 kazandıkları unutulmaz Fenerbahçe maçında kaleye geçtiğinde giydiği eldivenleri açık artırmada satıp geliri depremzedelere bağışlamaya karar verdi. Pancu, Beşiktaşlı bir kongre üyesi ile temasa geçip, o maçta giydiği eldivenleri açık arttırma ile satışa çıkarmak ve toplanan paranın afet bölgesine ulaştırılmasını istediğini açıkladı. Bu destek talebi kısa sürede yankı bulurken Asbaşkan Emre Kocadağ, 500 bin TL'ye eldivenleri satın aldı.

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