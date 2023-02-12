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Haberler Spor Kuşadasıspor’da Oğuzhan tamam

Kuşadasıspor’da Oğuzhan tamam

12.2.2023

Kuşadasıspor’da Oğuzhan tamam

3. Lig 2. Grup temsilcisi Kuşadasıspor, transferde bombayı patlattı. Siyah-beyazlılar, son olarak 2. Lig'de Tarsus İdmanyurdu'nda forma giyen Aydınlı orta saha oyuncusu Oğuzhan Kayar'ı renklerine bağladı. 27 yaşındaki başarılı futbolcu, memleketi Aydın'a döndüğü için mutlu olduğunu belirterek Kuşadasıspor'un başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi. Aydın Güneşspor altyapısında yetişen ve 10 numara pozisyonunda forma giyen Oğuzhan, daha önce Manisaspor, Galatasaray, Gaziantep BŞB, Şanlıurfaspor, Aydınspor 1923, Bandırmaspor, Utaş Uşakspor, Sancaktepe FK, Sakaryaspor, Diyarbekirspor ve son olarak Tarsus İdmanyurduspor'da forma giydi, kariyerinde 238 maça çıktı, 19 gol attı, 9 da asist yaptı.

■ RAMAZAN AYDEMİR

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